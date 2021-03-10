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17:34   10 Марта 2021
Происшествия

Двое детей обвинили махачкалинского парикмахера в сексуальном насилии

Двое детей обвинили махачкалинского парикмахера в сексуальном насилии

Правоохранители задержали в Махачкале 47-летнего парикмахера. В отношении его возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Мальчиков девяти и десяти лет привели стричься мамы, а сами отошли ненадолго в магазин. По словам несовершеннолетних, оставшись с ними наедине, парикмахер стал приставать. Услышав рассказ детей, матери написали заявление в полицию.

По неофициальным данным, задержанный с недавних пор стал часто употреблять спиртное, у него произошла ссора с супругой.

Гражданин признался в совершении противозаконных действий в отношении детей. По его словам, он сам не понимает, как сотворил такое. Сейчас фигурант находится под стражей. Правоохранители не исключают, что на счету подозреваемого может быть больше жертв.

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#дети #махачкала #парикмахер

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