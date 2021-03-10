Беременность дочери от отчима довела мать до смерти

Жительница села под Новосибирском не выдержала переживаний из-за забеременевшей от отчима 14-летней дочери и скончалась от инсульта.

Жительница села под Новосибирском не выдержала переживаний из-за забеременевшей от отчима 14-летней дочери и скончалась от инсульта.

По словам бабушки девочки, сожитель изнасиловал ее внучку еще в декабре. Женщина не смогла пережить позора, и у нее лопнул сосуд в мозгу.

Вся правда о беременности раскрылась, когда у девочки появился живот. Она рассказала родственникам, что беременна от отчима и мать все знала. Со слов школьницы, отчим впервые накинулся на нее в ноябре прошлого года, когда ей было 14 лет.

Женщина стала жить с 40-летним Виктором четыре года назад, несмотря на то, что мужчина имел судимость и употреблял наркотики. Россиянка даже помогла ему устроиться кочегаром в местную организацию ЖКХ. В итоге он совершил насилие над дочкой сожительницы.