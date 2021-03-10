Директор ФСБ предупредил участников незаконных акций об угрозе терроризма

Участникам и организаторам незаконных акций стоит помнить о возможности террористических атак, заметил директор ФСБ Александр Бортников.

Участникам и организаторам незаконных акций стоит помнить о возможности террористических атак, заметил директор ФСБ Александр Бортников.

Во время незаконных и несогласованных мероприятий возможны любые эксцессы, считает председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников в интервью "Российской газете".

"При безответственном отношении к своей безопасности, непросчитывании рисков, непонимании того, что совершение террористической атаки именно на такой акции является вожделенной целью противника, никакие правоохранительные органы и спецслужбы не помогут вам сохранить жизнь и здоровье", — заявил он.

Подобное заявление не является запугиванием, подчеркнул Бортников. Все сказанное является неоспоримым фактом. Однако принимаются все необходимые усилия для того, чтобы не допустить жертв, указал глава ФСБ.