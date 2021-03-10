Украина лишится «Южмаша», «Антонова» и «Мотор Сич»

Вскоре страна может потерять активы крупнейших компаний.

Государственные активы Украины в 2021 году попадут под тотальную распродажу, сообщает эксперт издания «Украина.ру» Максим Максимов. По его словам, не так давно «Мотор Сич» и китайская компания Skyrizon намеревались построить завод в городе Чунцин, где хотели создавать авиадвигатели по украинским технологиям. Теперь этим планам сбыться не суждено.

Помимо этого, руководители Skyrizon хотели инвестировать 250 миллионов долларов в модернизацию украинских проектных и производственных мощностей «Мотор Сич».

«Грядет чума. Все прямые и косвенные признаки указывают на то, что 2021 год будет годом тотальной распродажи государственных активов. Доброта западных партнеров связана только и исключительно с тем, что они все будут играть в эту игру. Все они толпятся у лотов, в том числе у главного — земли. До нее обязательно дойдет очередь. Будут проданы "Южмаш", "Антонов", "Мотор Сич", "Укрзализныця" и так далее», — делает вывод Максимов.

Специалист подытожил, что вскоре указанные предприятия перейдут под контроль западных партнеров Украины.