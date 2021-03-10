Кедми рассказал, что думает о переброске тяжелой техники ВСУ в Донбасс

ВСУ в случае наступления на Донбасс ждет вовсе не та судьба, на которую рассчитывают в Киеве. Украинский президент ориентируется на опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе, а ему следовало бы присмотреться к тому, что произошло с Пашиняном или Саакашвили.

Украинскую армию в случае наступления на Донбасс ждет вовсе не та судьба, на которую рассчитывают в Киеве. Украинский президент ориентируется на опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе, а ему следовало бы присмотреться к тому, что произошло с Пашиняном или Саакашвили.

Такое мнение в эфире YouTube-канале «Соловьев LIVE» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя информацию о том, что вооруженные силы Украины готовятся к наступлению в Донбассе и стягивают в восточные регионы страны эшелоны с военной техникой.

Соответствующие видеоролики с колоннами военной техники в Мариуполе и ряде других украинских городов были опубликованы в интернете в начале марта.

По словам Якова Кедми, отдельные военные теоретики в Киеве, говоря о том, как будет развиваться военный конфликт в Донбассе, рассчитывают, что Украина повторит успех Азербайджана в войне за Карабах осенью 2020 года. Однако Кедми предполагает, что, если Украина решится на массированное наступление в Донбассе, она проиграет, а ее руководство рискует повторить судьбу премьер-министра Армении Никола Пашиняна или бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Пусть (Зеленский) поговорит с Пашиняном и обменяется опытом. Или с Саакашвили, который рядом. Только донецкие танки не остановятся ни в Харькове, ни в Днепропетровске. И даже не в Одессе. Это не прогноз – я выдвигаю предположения на основе того, что вижу и знаю», — подчеркнул военный эксперт.

Если Зеленский, являющийся профессиональным клоуном, хочет померяться лаврами с политическим клоуном Михаилом Саакашвили, заявил Кедми, пусть сделает одолжение, но тогда ополченцы Донбасса преподнесут ему урок, в том числе и украинского языка, которым украинский президент, владеет плохо.

Ранее политические эксперты высказали мнение, что обострение Украиной ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вызвано указаниями, поступающими из Соединенных Штатов Америки, так как Вашингтон ищет новые поводы для введения против России дополнительных санкций.

Кроме того, по мнению военных экспертов, и сам украинский президент Владимир Зеленский склоняется к тому, чтобы попытаться силой разрешить ситуацию в Донбассе. На это указывает ужесточение Киевом ответственности за неявку призывников по повестке. Однако на официальном уровне украинские власти продолжают говорить о попытках мирного урегулирования военного конфликта.