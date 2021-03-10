Сотрудники МВД ликвидировали в Москве 23 канала поставки оружия

Оперативники и следователи МВД в 2020 году выявили в столице и ликвидировали 23 канала поставки оружия.

Оперативники и следователи МВД в 2020 году выявили в столице и ликвидировали 23 канала поставки оружия.

Кроме того, силовикам удалось установить адреса 18 мастерских, в которых производили или переделывали оружие и патроны к нему. В ходе обысков были изъяты почти семь килограммов взрывчатки, 19 бомб, 8,5 тысячи боеприпасов и 239 различных "стволов".

В МВД подчеркнули, что эффективная работа правоохранителей в сфере борьбы с производством и поставкой оружия привела к снижению убийств с помощью "огнестрела" на 6%. В министерстве также обратили внимание, что деятельность способствовала уменьшению степени риска террористической угрозы.