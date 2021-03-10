Сталинский прокурор Андрей Вышинский. Загадочные жизнь и смерть

По основной версии, чиновник умер от сердечного приступа в Нью-Йорке.

Андрей Вышинский вошел в историю как прокурор СССР во время «большого террора». После он стал главой МИД, а в 1953 году — представителем страны в ООН и улетел в США. Через год Вышинский был найден в Нью-Йорке мертвым. Гипотезы о причинах его смерти до сих пор разнятся.

Головокружительная карьера сокамерника Сталина

Как и следует из фамилии, по национальности Вышинский был поляк — его отец, Януарий Феликсович, хоть и работал провизором, но происходил из шляхетского рода. Факт примечателен тем, что поляки при Иосифе Сталине подвергались репрессиям и гонениям. Однако Вышинский, напротив, сделал головокружительную для своего происхождения карьеру.

Есть версия, что Вышинский был лично знаком с Иосифом Виссарионовичем еще задолго до того, как тот стал Сталиным. Согласно ей, революционеры сидели в одной тюремной камере в Баку. Вышинский отбывал срок за антиправительственные высказывания, а Джугашливи — за организацию стачек.

Таким образом, к моменту прихода Сталина к власти Вышинский был знаком с ним почти 20 лет. И в 1923 году рядовой преподаватель МГУ с «неудобным происхождением» вдруг становится и профессором, и прокурором коллегии Верховного суда. До 1925 года Вышинский выступает в качестве гособвинителя в суде и даже участвует в ряде громких процессов, а потом внезапно становится ректором МГУ.

Три года он руководил вузом, а в 1928-м вновь вернулся к юриспруденции, но в этот раз участвовал уже в политических процессах: «Шахтинское дело» и «Процесс промпартии». Именно Вышинский сменил на посту руководителя МИД СССР Вячеслава Молотова в 1949-м году.

Закат пути

Сталин умер в 1953 году. Молотов вновь стал министром иностранных дел. Андрея Януарьевича назначили на куда более низкую должность постоянного представителя СССР при ООН и отправили в США. Уже в следующему году, будучи в Нью-Йорке, чиновник умрет. Причины смерти Вышинского и по сей день в различных источниках указываются разные.

Самая популярная гласит, что он умер от инфаркта. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Генпрокуратуры РФ, экс-прокурор совершил самоубийство. Кроме того, имеется достаточно оснований, чтобы подозревать, что Вышинского попросту решили «убрать».

Причины смерти

Андрей Вышинский вполне мог предугадать, что произойдет после смерти Сталина. К тому времени события уже начали разворачиваться не в пользу высокопоставленных руководителей страны. Так, в 1953 году суд приговорил к расстрелу Лаврентия Берию. Его обвинили в шпионаже в пользу Англии, антисоциалистическом подходе, стремлении вернуть капитализм и в организации незаконных репрессий.

Вышинский прекрасно осознавал преступность своих деяний на посту прокурора. От нервных переживаний его сердце действительно могло не выдержать. Эти же самые доводы могли послужить и мотивами для самоубийства Вышинского.

Нацист Роланд Фрейслер, председатель высшего судебного органа Третьего рейха, называл советского прокурора тем, на кого «стоило бы равняться». Что же касается мотивов убийства Вышинского, то здесь все просто: он слишком много знал. Большинство громких судебных процессов и расстрельных приговоров происходило под его неусыпным контролем.

Впрочем, похоронили Вышинского с государственными почестями в Кремлевской стене.