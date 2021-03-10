Путин согласился с планами Эрдогана устроить личную встречу

Очные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом могут быть организованы в ближайшее время.

Очные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом могут быть организованы в ближайшее время.

Главы двух государств 10 марта по видеосвязи дали старт строительству третьего блока атомной электростанции "Аккую". По окончании церемонии Эрдоган выразил надежду, что вскоре удастся поговорить с "дорогим другом" с глазу на глаз. По его словам, Анкара намерена продолжать сотрудничество с Москвой по важнейшим региональным проблемам, таким как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах.

Путин согласился с тем, что они давно не виделись. "Договорились", — заявил он и добавил, что это нужно сделать в ближайшее время.