Актриса Аглая Тарасова получила штраф за участие в незаконном митинге

Тимирязевский суд Москвы обязал деятельницу искусства Аглаю Тарасову уплатить штраф в размере 10 тыс. рублей за то, что она участвовала в несанкционированной акции.

Тимирязевский суд Москвы обязал деятельницу искусства Аглаю Тарасову уплатить штраф в размере 10 тыс. рублей за то, что она участвовала в несанкционированной акции.

По предварительным данным, правоохранители задержали Тарасову в центре столицы вечером 2 февраля. Позже ее доставили в местное отделение полиции, где она провела ночь. Утром в отношении старшей дочери артистки Ксении Раппопорт составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга".

Сотрудники МВД возбудили после незаконных мероприятий около 90 уголовных дел, сообщало Федеральное агентство новостей. Фигурантами происшествия были люди, которые совершили насильственные действия, а также призывали к нарушениям общественного порядка.