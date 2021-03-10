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16:45   10 Марта 2021
Общество

Директор ФСБ России заявил о ликвидации лидеров бандформирований на Кавказе

Директор ФСБ России заявил о ликвидации лидеров бандформирований на Кавказе

Лидеры террористических организаций и банд, расположенных на территории Северного Кавказа, были ликвидированы. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Он объяснил, что стабилизировать ситуацию в регионе позволила совместная деятельность спецслужб и органов правопорядка, скоординированная Национальным антитеррористическим комитетом (НАК).

"К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари", — заявил Бортников.

Ранее стало известно о предотвращенном силами ФСБ "скулшутинга" в одной из школ Пензы. 16-летний подросток планировал совершить теракт с помощью ружья и взрывчатки.

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#фсб #террористы #ликвидация #северный кавказ

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