Директор ФСБ России заявил о ликвидации лидеров бандформирований на Кавказе

Лидеры террористических организаций и банд были ликвидированы на Северном Кавказе. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Лидеры террористических организаций и банд, расположенных на территории Северного Кавказа, были ликвидированы. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Он объяснил, что стабилизировать ситуацию в регионе позволила совместная деятельность спецслужб и органов правопорядка, скоординированная Национальным антитеррористическим комитетом (НАК).

"К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари", — заявил Бортников.

Ранее стало известно о предотвращенном силами ФСБ "скулшутинга" в одной из школ Пензы. 16-летний подросток планировал совершить теракт с помощью ружья и взрывчатки.