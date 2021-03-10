16:45 10 Марта 2021Общество
Директор ФСБ России заявил о ликвидации лидеров бандформирований на Кавказе
Лидеры террористических организаций и банд были ликвидированы на Северном Кавказе. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
Лидеры террористических организаций и банд, расположенных на территории Северного Кавказа, были ликвидированы. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
Он объяснил, что стабилизировать ситуацию в регионе позволила совместная деятельность спецслужб и органов правопорядка, скоординированная Национальным антитеррористическим комитетом (НАК).
"К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари", — заявил Бортников.
Ранее стало известно о предотвращенном силами ФСБ "скулшутинга" в одной из школ Пензы. 16-летний подросток планировал совершить теракт с помощью ружья и взрывчатки.