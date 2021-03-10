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17:02   10 Марта 2021
Россия

Власти России заставят иностранные социальные сети платить налоги

Власти России заставят иностранные социальные сети платить налоги

Минцифры предложило обязать иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, выплачивать налоги за российских блогеров. Такая инициатива была разработана в рамках развития отрасли информационных технологий в РФ, сообщают «Ведомости».

В документе говорится, что для реализации проекта вначале предлагается принять федеральный закон. Его планируют разработать к середине 2021 года. За исполнением проследят Минфин РФ, Минэкономразвития и ФНС.

Согласно инициативе, упомянутые онлайн-платформы в качестве юридических лиц должны будут уплачивать в бюджет РФ «налог за российских блогеров», которые, в свою очередь, получают доход от рекламы в блоге. Впрочем, ни одно из ведомств пока никак не прокомментировало инициативу.

Юрист объяснил, как привлечь западные соцсети к выплате налогов за блогеров РФ

Юрист Сергей Петров назвал предложение Минцифры правильным, однако заявил, что с правовой точки зрения реализовать его будет довольно трудно. По словам эксперта, камнем преткновения для привлечения иностранных компаний к выплате НДФЛ станет отсутствие их представительств в России.

«Инициатива очень правильная, я бы сказал, абсолютно. Но она крайне сложно реализуемая. Действующие механизмы не дают такой возможности, потому что данные компании не имеют своих представительств в РФ, они свои серверы держат за ее пределами. У нас нет ни одного инструмента для давления и принуждения, чтобы они работали в рамках российского законодательства», — посетовал Петров.

В пример собеседник издания привел недавние блокировки аккаунты российских журналистов и депутатов со стороны иностранных соцсетей. По его словам, весомые пробелы в законодательстве РФ в сфере интернета не позволили властям жестко отреагировать на подобное посягательство на свободу слова.

«Мы ничего с этим не можем делать, кроме как выразить проест. У нас нет ни одного инструмента на сегодняшний день. Не говоря уже о том, чтобы обложить их налогом. Взять и отключить их можно, но мы больше вреда понесем от этого, чем пользы. Да и для самих компаний русскоязычный сегмент занимает весомую часть, потерять этот лакомый кусок они не готовы», — убежден юрист.

Юрист объяснил, как привлечь западные соцсети к выплате налогов за блогеров РФ

По словам Петрова, у России есть все возможности для того, чтобы создать действенные механизмы по контролю блогерского рынка. К тому же отечественные программисты и IT-специалисты считаются одними из лучших в мире, констатировал собеседник агентства.

«Огромный процент сотрудников Кремниевой долины занимают ребята из России. Это надо иметь в виду. Мы можем действовать через них, приглашая их как фрилансеров готовить техническую платформу, чтобы предложить компаниям взаимовыгодное сотрудничество. Это назрело, это необходимо, и общество готово», — подытожил Петров.

Юрист объяснил, как привлечь западные соцсети к выплате налогов за блогеров РФ

В 2020 году российские видеоблогеры заработали порядка 18 миллиардов рублей, следует из данных исследовательской компании BloggerBase. Рост спроса на контент и рекламу в интернете спровоцировала пандемия коронавируса.

Ранее Роскомнадзор принял меры для соблюдения иностранными соцсетями требований российского законодательства. С 10 марта ведомство начало замедлять работу соцсети Twitter в России.

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