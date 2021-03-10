Власти России заставят иностранные социальные сети платить налоги

По словам юриста Сергея Петрова, действовать необходимо через российских программистов, работающих в Кремниевой долине.

Минцифры предложило обязать иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, выплачивать налоги за российских блогеров. Такая инициатива была разработана в рамках развития отрасли информационных технологий в РФ, сообщают «Ведомости».

В документе говорится, что для реализации проекта вначале предлагается принять федеральный закон. Его планируют разработать к середине 2021 года. За исполнением проследят Минфин РФ, Минэкономразвития и ФНС.

Согласно инициативе, упомянутые онлайн-платформы в качестве юридических лиц должны будут уплачивать в бюджет РФ «налог за российских блогеров», которые, в свою очередь, получают доход от рекламы в блоге. Впрочем, ни одно из ведомств пока никак не прокомментировало инициативу.

Юрист Сергей Петров назвал предложение Минцифры правильным, однако заявил, что с правовой точки зрения реализовать его будет довольно трудно. По словам эксперта, камнем преткновения для привлечения иностранных компаний к выплате НДФЛ станет отсутствие их представительств в России.

«Инициатива очень правильная, я бы сказал, абсолютно. Но она крайне сложно реализуемая. Действующие механизмы не дают такой возможности, потому что данные компании не имеют своих представительств в РФ, они свои серверы держат за ее пределами. У нас нет ни одного инструмента для давления и принуждения, чтобы они работали в рамках российского законодательства», — посетовал Петров.

В пример собеседник издания привел недавние блокировки аккаунты российских журналистов и депутатов со стороны иностранных соцсетей. По его словам, весомые пробелы в законодательстве РФ в сфере интернета не позволили властям жестко отреагировать на подобное посягательство на свободу слова.

«Мы ничего с этим не можем делать, кроме как выразить проест. У нас нет ни одного инструмента на сегодняшний день. Не говоря уже о том, чтобы обложить их налогом. Взять и отключить их можно, но мы больше вреда понесем от этого, чем пользы. Да и для самих компаний русскоязычный сегмент занимает весомую часть, потерять этот лакомый кусок они не готовы», — убежден юрист.

По словам Петрова, у России есть все возможности для того, чтобы создать действенные механизмы по контролю блогерского рынка. К тому же отечественные программисты и IT-специалисты считаются одними из лучших в мире, констатировал собеседник агентства.

«Огромный процент сотрудников Кремниевой долины занимают ребята из России. Это надо иметь в виду. Мы можем действовать через них, приглашая их как фрилансеров готовить техническую платформу, чтобы предложить компаниям взаимовыгодное сотрудничество. Это назрело, это необходимо, и общество готово», — подытожил Петров.

В 2020 году российские видеоблогеры заработали порядка 18 миллиардов рублей, следует из данных исследовательской компании BloggerBase. Рост спроса на контент и рекламу в интернете спровоцировала пандемия коронавируса.

Ранее Роскомнадзор принял меры для соблюдения иностранными соцсетями требований российского законодательства. С 10 марта ведомство начало замедлять работу соцсети Twitter в России.