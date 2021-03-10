Защита основателя ФБК продолжает открещиваться от его причастности к каналу "Навальный Live"

Представитель Алексея Навального на заседании по иску бизнесмена Евгения Пригожина попытался искусственно затянуть судебный процесс.

Представитель Алексея Навального на заседании по иску бизнесмена Евгения Пригожина попытался искусственно затянуть судебный процесс.

Очередное заседание по иску петербургского бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации к Милову и Навальному состоялось в среду в Люблинском районном суде Москвы. На процессе присутствовали представители обоих ответчиков.

"В ходе заседания представитель Навального вновь на полном серьезе утверждал, что его клиент не причастен к распространению оспариваемых сведений и не имеет никакого отношения к каналу "Навальный Live". Кроме того, в попытке откреститься от канала и переложить всю ответственность на соответчиков, он приобщил к делу отзыв на исковое заявление", — сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Согласно этому документу, якобы ни один из аккаунтов в соцсетях, перечисленных на главной странице YouTube-канала "Навальный Live", к блогеру отношения не имеет. С целью затягивания процесса соответчик подал ходатайство об истребовании всех приговоров Пригожина из всех судов. Судья удовлетворить его отказалась. Заседание перенесено на 30 марта.

На предыдущем заседании по данному делу, которое состоялось 5 марта, Люблинский суд частично удовлетворил иск бизнесмена к осужденному Навальному. Высказывания блогера, ставшие причиной обращения в суд, были признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными.

Кроме того, основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом) обязали выплатить предпринимателю компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб и государственную пошлину.