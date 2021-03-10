Чем запомнился «сталинский палач» Берия за короткий срок «у руля» СССР

После внезапной кончины Иосифа Сталина, его ближайший соратник Лаврентий Берия увидел себя на посту главы СССР. Кто встал на пути?

После внезапной кончины Иосифа Сталина, его ближайший соратник Лаврентий Берия считал, что именно он достоин занять пост руководителя СССР. Однако должность председателя Совета министров занял Григорий Маленков, а Берию назначили его заместителем и по совместительству министром внутренних дел.

Впрочем, это не помешало сталинскому «преемнику» управлять страной. Из палача он быстро превратился в реформатора, но политическая борьба быстро свела его в могилу.

Начал за здравие

Свою деятельность Лаврентий Берия начал с того, что предпринял попытку завоевать народное признание. Он подписал указ об амнистии. На свободу вышли более миллиона человек, арестованных по сфабрикованным делам еще при «палаче» Николае Ежове. Было восстановлено доброе имя многих врачей, отменены планы депортации евреев в необжитые районы.

Параллельно Берия устроил массовую зачистку в рядах МВД. Сосредоточив в своих руках рычаги управления силовыми структурами, глава наркома НКВД сменил всех руководителей в союзных республиках и большинстве регионов Советского Союза. Это запустило процесс «обновления» и кадров среднего звена. Лаврентий Павлович намеревался ликвидировать колхозный строй.

Путь демократии

Накануне празднования 1 мая по предложению Берия было решено не украшать здания портретами советских лидеров. Тогда же впервые были произнесены слова о необходимости бороться с культом личности. Этой же весной зампред Совета министров стал автором ряда законодательных и политических актов, которые косвенно изобличали сталинский режим и репрессии 1930-1950 годов.

Некоторыми историками это было воспринято, как первое веяние демократических перемен. Кроме того, 13 мая 1953 года Берия адресовал в президиум ЦК записку, где просил об упразднении паспортных ограничений.

«При существующем положении граждане, отбывшие наказание в местах заключения или ссылки и искупившие тем самым свою вину перед обществом, продолжают испытывать лишения и обречены на мытарство. При выдаче или обмене таким гражданам паспортов в них делается запись о паспортном ограничении и они лишаются права вернуться в город, где у них есть семья и жилье», — из записки Берии товарищу Маленкову.

Отметим, идею Берии реализовали лишь в 1970-е годы. Были упразднены ограничения на проживание более чем в 300 городах и местностях СССР.

Победа Хрущева

Реформы и авторитетность Берии были не угодны значительной части высшего партийного аппарата СССР. Так, Никита Хрущев был уверен, что глава наркома имеет разработанный план ликвидации советского строя. На ХХ съезде КПСС Никита Сергеевич даже озвучил, что Берия «начал усиленно продвигать участников заговорщической группы на руководящие должности».

По инициативе Хрущева основной темой совещания Совета министров СССР 26 июня 1953 года становятся преступления, совершенные Берией. С этого заседания Лаврентия Павловича военные вывели уже в наручниках. Для последних, кстати, Берия был традиционным конкурентом, поскольку занимал пост главы МВД.

23 декабря Верховный суд приговорил Берию и шестерых его соратников к расстрелу. Смертный приговор исполнили в тот же день.

Спустя почти полвека в 2000 году военная коллегия Верховного суда отказала в реабилитации Берии, признав, что действия наркома внутренних дел и его соратников привели к гибели тысяч советских граждан. Ранее такое же решение приняла Главная военная прокуратура.