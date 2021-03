Warner Bros. убрали героев мультиков из-за «культуры изнасилований» и расизма

Классическая американская мультипликация подверглась цензуре из-за попытки компании переосмыслить и осовременить известные произведения в соответствии с «новым временем».

Один из крупнейших концернов США по производству мультфильмов Warner Bros. не будет включать скунса Пепе Ле Пью в продолжение «Космического джема» из-за критики либеральной американской общественности. По их мнению, популярный персонаж мультика Looney Toons (Беспечные Мотивы - англ.) пропагандирует «культуру изнасилования», сообщает издание The Hollywood Reporter.

В одной из сцен оригинального фильма скунс навязчиво флиртует с кошкой Пенелопой, что в конечном итоге заходит слишком далеко, побуждая ее дать ему пощечину. Чарльз Блоу, обозреватель издания The New York Times, увидел в этом «нормализацию культуры изнасилования», о чем рассказал своим читателям в статье.

Позже в своем Twitter он продолжил дискуссию о «вкладе» Пепе Ле Пью в «культуру изнасилований».

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see. 1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will. 2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her 3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR