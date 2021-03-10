Warner Bros. убрали героев мультиков из-за «культуры изнасилований» и расизма

Классическая американская мультипликация подверглась цензуре из-за попытки компании переосмыслить и осовременить известные произведения в соответствии с «новым временем».

Один из крупнейших концернов США по производству мультфильмов Warner Bros. не будет включать скунса Пепе Ле Пью в продолжение «Космического джема» из-за критики либеральной американской общественности. По их мнению, популярный персонаж мультика Looney Toons (Беспечные Мотивы - англ.) пропагандирует «культуру изнасилования», сообщает издание The Hollywood Reporter.

В одной из сцен оригинального фильма скунс навязчиво флиртует с кошкой Пенелопой, что в конечном итоге заходит слишком далеко, побуждая ее дать ему пощечину. Чарльз Блоу, обозреватель издания The New York Times, увидел в этом «нормализацию культуры изнасилования», о чем рассказал своим читателям в статье.

«Некоторые из первых карикатур, которые я помню, включали Пепе Ле Пью, который нормализовал культуру изнасилования; Спиди Гонсалес, создатели которого популяризировали вредный стереотип о пьяных и апатичных мексиканцах; Мамочка Два Тапочка — плотная темнокожая горничная, говорившая с сильным акцентом», — написал Блоу.

Позже в своем Twitter он продолжил дискуссию о «вкладе» Пепе Ле Пью в «культуру изнасилований».

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see. 1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will. 2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her 3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021

Как сообщается в TMZ, дочь создателя персонажа заявила, что она «категорически не согласна с мнением, что учтивый скунс внес свой вклад в культуру изнасилования, как это было предложено в статье NYT».

После этих событий комик и актер Габриэль Иглесиас, озвучивающий мышь Спиди Гонсалеса в грядущем сиквеле «Космический джем», обратился к общественности в смелом твите, где пошутил про «культуру отмены» в США.

«Я голос Спиди Гонсалеса в новом "Космическом джеме". Означает ли это, что они попытаются отменить и Пушистика? Вы не можете поймать меня культурой отмены. Я самая быстрая мышь во всей Мексике», — заявил он.

I am the voice of Speedy Gonzales in the new Space Jam. Does this mean they are gonna try to cancel Fluffy too? U can’t catch me cancel culture. I’m the fastest mouse in all of Mexico ???? pic.twitter.com/Ov4wjO00kM — G a b r i e l - I g l e s i a s (@fluffyguy) March 7, 2021

Культура отмены.

Культура отмены — практика сложившееся в США, используемая, как способ привлечь к ответственности за социальные и этические нарушения известного и облеченного властью человека или организации через отказ от поддержки, публичное осуждение и разрыв коммерческих контрактов с предполагаемым виновником.