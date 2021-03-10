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18:30   10 Марта 2021
Общество

Warner Bros. убрали героев мультиков из-за «культуры изнасилований» и расизма

Warner Bros. убрали героев мультиков из-за «культуры изнасилований» и расизма

Один из крупнейших концернов США по производству мультфильмов Warner Bros. не будет включать скунса Пепе Ле Пью в продолжение «Космического джема» из-за критики либеральной американской общественности. По их мнению, популярный персонаж мультика Looney Toons (Беспечные Мотивы - англ.) пропагандирует «культуру изнасилования», сообщает издание The Hollywood Reporter.

В одной из сцен оригинального фильма скунс навязчиво флиртует с кошкой Пенелопой, что в конечном итоге заходит слишком далеко, побуждая ее дать ему пощечину. Чарльз Блоу, обозреватель издания The New York Times, увидел в этом «нормализацию культуры изнасилования», о чем рассказал своим читателям в статье.

«Некоторые из первых карикатур, которые я помню, включали Пепе Ле Пью, который нормализовал культуру изнасилования; Спиди Гонсалес, создатели которого популяризировали вредный стереотип о пьяных и апатичных мексиканцах; Мамочка Два Тапочка — плотная темнокожая горничная, говорившая с сильным акцентом», — написал Блоу.

Позже в своем Twitter он продолжил дискуссию о «вкладе» Пепе Ле Пью в «культуру изнасилований».

Как сообщается в TMZ, дочь создателя персонажа заявила, что она «категорически не согласна с мнением, что учтивый скунс внес свой вклад в культуру изнасилования, как это было предложено в статье NYT».

После этих событий комик и актер Габриэль Иглесиас, озвучивающий мышь Спиди Гонсалеса в грядущем сиквеле «Космический джем», обратился к общественности в смелом твите, где пошутил про «культуру отмены» в США.

«Я голос Спиди Гонсалеса в новом "Космическом джеме". Означает ли это, что они попытаются отменить и Пушистика? Вы не можете поймать меня культурой отмены. Я самая быстрая мышь во всей Мексике», — заявил он.

 

Культура отмены.

Культура отмены — практика сложившееся в США, используемая, как способ привлечь к ответственности за социальные и этические нарушения известного и облеченного властью человека или организации через отказ от поддержки, публичное осуждение и разрыв коммерческих контрактов с предполагаемым виновником. 

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