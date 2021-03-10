Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга возможные поставки «Спутника V»

Телефонный разговор между политиками состоялся по инициативе люксембургской стороны.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможность поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны. Уточняется, что политики обсудили наиболее актуальные темы двусторонней повестки дня, в частности, сотрудничество по борьбе с пандемией и возможные поставки «Спутник V» в Люксембург.

«Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Беттель в беседе затронули текущие отношения между Россией и Евросоюзом.