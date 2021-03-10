Депутат Резник может быть причастен к вовлечению родственника в противоправную деятельность

Петербургский депутат Максим Резник может быть причастен к вовлечению молодого парня в пагубную страсть к наркотикам растительного происхождения, заявила мать задержанного парня.

Петербургский депутат Максим Резник может быть причастен к вовлечению молодого парня в пагубную страсть к наркотикам растительного происхождения, заявила мать задержанного парня.

Как стало известно, художник Иван Дорофеев и парламентарий Резник были задержаны петербургскими полицейскими в квартире, где находились запрещенные наркотические вещества.

Однако представитель законодательной власти смог сбежать от правоохранителей при помощи депутатского статуса. Мать задержанного вместе с Резником Дорофеева считает, что политик пагубно повлиял на ее сына и привил тягу к наркотикам, передает издание "Невские новости". Кроме того, журналисты указали на родственную связь Резника с задержанным Дорофеевым — 29-летний мужчина приходится двоюродным братом жене парламентария Ксении Казариной.