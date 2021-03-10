Наложил кучу. В Словакии экс-министр экстравагантно выразил свое несогласие

Политик также заблокировал цепями въезды в некоторые ведомства страны.

Экс-министр образования Словакии Юрай Дракслер выгрузил два кубометра навоза перед зданием правительства в знак протеста. Фотографии он выложил на своей странице в Facebook.

Кроме навоза, на снимках изображена фигура клоуна из воздушных шаров с лицом премьер-министра страны Игора Матовича. Дракслер и его сторонники также заблокировали массивными цепями въезды в некоторые ведомства Словакии.

«Ночь, полная антиправительственных действий. Мы символически заблокировали министерства, заковали их в цепи! Мы выпустили клоуна Матовича, большего размера, чем в прошлый раз, через Дунай. Мы сбросили навоз к воротам Матовича», — написал Дракслер.

NOC PLNÁ PROTIVLÁDNYCH AKTIVÍT - symbolicky sme zablokovali ministerstvá. Obmotali sme ich reťazami!! - nad Dunaj sme... Опубликовано Juraj Draxler Вторник, 9 марта 2021 г.

По словам Дракслера, премьер-министр Словакии «бросает [навоз] в нас каждый день, теперь мы вернули его ему».

Полиция Братиславы расследует факт загрязнения общественных мест перед зданием правительства. Правонарушителю грозит штраф в размере 100 евро.