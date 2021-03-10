Безпалько объяснил, почему России нет смысла вести переговоры с Зеленским

Украинский президент Владимир Зеленский не пользуется авторитетом, поэтому для российских политиков нет никакого смысла проводить с ним безрезультатные встречи.

Украинский президент Владимир Зеленский не пользуется авторитетом, поэтому для российских политиков нет никакого смысла проводить с ним безрезультатные встречи.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «Народные новости» высказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Беспалько, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что в случае отмена саммита «нормандской четверки» он готов провести отдельные встречи с лидерами Германии, Франции и России.

Однако, по мнению Богдана Беспалько, подобные встречи с украинским президентом не принесут никаких результатов, а значит России нет смысла на них соглашаться.

«Лучше и не пачкаться. Можно отправить туда какого-то третьего заместителя министра иностранных дел, пусть он подготовит встречу с таким же заместителем, обговорят, обсудят позиции, — считает Беспалько. — Если позиции как-то будут зафиксированы, они будут означать уступки Украины, и она вдруг решит исполнять условия Минских соглашений, тогда можно поговорить о соответствующем варианте встречи».

Но, заключил собеседник агентства, скорее всего, Украина в очередной раз собирается заниматься болтологией, трепом, риторикой и демагогией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Украина 30» заявил, что, если встреча лидеров «нормандской четверки» будет откладываться раз за разом, он готов сам найти возможность встретиться с ними по отдельности. По словам Зеленского, он уже заявил об этом западным партнерам.

Комментируя эти слова украинского президента, в МИД России сообщили, что новая встреча в нормандском формате пока не прорабатывается.