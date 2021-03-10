Юрий Лоза сравнил певицу Манижу с Кончитой Вурст

Советский певец посоветовал исполнительнице из Таджикистана отрастить бороду.

В музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» Россию будет представлять певица под псевдонимом Манижа. Она исполнит песню «Russian Woman». На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» певец и композитор Юрий Лоза сравнил ее с Кончитой Вурст – исполнителем-трансгендером из Австрии, который занял первое место на Евровидении в 2014 году.

«В принципе, красиво, да. У нее [Манижи] на спине написано "Russian Woman". А песню поет такую, которая вообще сделана не для нас. Я могу обсуждать ее песню только тогда, когда мне кто-нибудь ее напоет. А если нет, то это уже и не песня, и обсуждать тут нечего. Ей [Маниже] не хватает хорошей бороды. Хорошей, густой, черной бороды», — заявил музыкант.

Таджикское происхождение Манижи не вызывало у Лозы вопросов, однако исполнитель возмутился тому, что она поет про проблемы русских женщин.

«Как они [композиторы] вообще могли написать эту песню, не имея ни малейшего представления о русской душе?», — посетовал Юрий Лоза.

Большой интерес россиян к Евровидению автор хита про «маленький плот» объяснил политическим подтекстом. Спикер заключил, что конкурс, в котором жюри уже давно не оценивает музыкальную составляющую, России тоже нужно использовать для политических целей.