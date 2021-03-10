Определена точная дата апокалипсиса на Земле

Ученые NASA и Университета Тохо в Японии назвали точную дату гибели всего живого на планете. Это произойдет в 1 000 002 021 году.

Ученые NASA и Университета Тохо в Японии назвали точную дату гибели всего живого на планете. Это произойдет в 1 000 002 021 году.

Апокалипсис возможен, если какой-либо катаклизм не уничтожит все живое на Земле еще раньше. К 1 000 002 021 году на планете испарится весь кислород. Это вполне возможно из-за чрезмерной активности Солнца, считают ученые. Своими размышлениями на эту тему они поделились в статье для издания Nature Geoscience.

Если человечество найдет способ предотвратить процесс дезоксигенации, катастрофы удастся избежать. Точную дату возможного апокалипсиса ученые рассчитали с помощью специальной программы, которую пришлось запускать около 400 тысяч раз. По мнению многих ученых, главными угрозами для жизни человечества являются эпидемии, ядерная война и природные катастрофы, отмечает телеканал "360". К тому же время от времени появляются различные спекуляции на тему теории заговора.