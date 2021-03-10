Четыре корабля НАТО зашли в одесский порт впервые с начала года

Противоминная группа кораблей из Турции, Испании и Румынии зашла в одесский порт. Экипажи группы НАТО запланировали встречу с командованием ВМС Украины.

Противоминная группа кораблей из Турции, Испании и Румынии зашла в одесский порт. Экипажи группы НАТО запланировали встречу с командованием ВМС Украины.

Иностранные корабли пришвартовались в одесском порту в 12:00 по московскому времени. Это первый визит флотилии НАТО в Одессу в этом году. Официальная цель визита судов НАТО в порт пока остается неизвестной.

"Противоминная группа НАТО SNMCMG2 зашла сегодня утром в одесский порт", — указали местные источники.

Группу возглавил учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Pasa ВМС Турции и тральщик, вместе с ними также прибыли корабли испанского и румынского флотов. Командование отрядом поручено капитану первого ранга Юсуфу Карагюлле.