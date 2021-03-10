Москвичам предсказали волны холода в марте

Весна в Москву придет точно по климатическому графику, однако горожан еще ожидают небольшие похолодания, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Весна в Москву придет точно по климатическому графику, однако горожан еще ожидают небольшие похолодания, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Последнее значимое похолодание в этом сезоне для москвичей уже подходит к концу. Снеговые облака и отступление мороза ожидаются на территории столицы уже в эти выходные, однако небольшие волны холода еще будут приходить в город в ближайшие недели, уточнил Тишковец.

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной со времен ВОВ. Температура воздуха упала до 20 градусов ниже нуля. Год назад в эту ночь в городе было почти на 25 градусов теплее. Столбик термометра в столице поднимется до положительных значений уже на следующей неделе.