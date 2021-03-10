Рижский порт с начала 2021 года потерял почти 15% грузооборота

Снижение грузооборота порта Риги в январе–феврале 2021 года составило 14,6% — до 3,426 млн тонн, следует из данных сайта гавани.

Снижение грузооборота порта Риги в январе–феврале 2021 года составило 14,6% — до 3,426 млн тонн, следует из данных сайта гавани.

За аналогичный период прошлого года через порт было перевалено 4,012 млн тонн грузов. В текущем году насыпных грузов было обротано 1,916 млн тонн, сокращение с прошлого года составило 17,6%. Обработка древесных пеллет сократилась на 0,9%, до 391,1 тыс. тонн, химических грузов — на 25,1%, до 207,5 тыс. тонн, угля и кокса — на 88,7%, до 70 тыс. тонн, передает Sputnik.

При этом зафиксировано увеличение перевалки зерна и зернопродуктов на 79,7%, до 560,9 тыс. тонн. Также выросла обработка грузов с нефтепродуктами на 3,8%, до 430,5 тыс. тонн. Кризис с российскими грузами дал стимул к работе по диверсификации, заявил управляющий портом Ансис Зелтиньш.