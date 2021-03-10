Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:03   10 Марта 2021
Происшествия

"Норникель" выплатил 146,2 млрд рублей за разлив нефти

"Норникель" выплатил 146,2 млрд рублей за разлив нефти

Компания "Норникель" полностью компенсировала ущерб, который нанесла окружающей среде в связи с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3.

Стало известно, что Норильско-Таймырская энергетическая компания, которая входит в группу компаний "Норильский никель", выплатила 146,2 миллиарда рублей. Данные средства были направлены в счет возмещения вреда, нанесенного окружающей среде.

Инцидент возник в результате ЧП с разливом дизельного топлива, которое произошло 29 мая 2020 года на ТЭЦ №3, расположенной в районе Кайеркан города Норильска.

По имеющимся данным, средства для выплат дочернему предприятию предоставил "Норникель". Они были направлены в доход федерального бюджета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#компенсация #норильск #разлив топлива #ТЭЦ-3

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров