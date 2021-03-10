Ученые предрекли россиянам лето длиною в шесть месяцев

Исследователи полагают, что к 2100 году зима в Северном полушарии сократится до двух месяцев, а лето увеличится до полугода. Но это может быть опасно.

К 2100 году зима в Северном полушарии сократится до двух месяцев, а лето будет длиться полгода. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых опубликовал Американский геофизический союз (American Geophysical Union).

Причина — усиливающийся парниковый эффект и глобальное потепление.

Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин отметил, что уже сейчас на юге России наблюдаются так называемые волны жары, когда среднесуточная температура воздуха значительно выше нормы для региона, передает РБК. По словам Кокорина, к 2050 годам такие волны будут наблюдаться на большей территории страны.

Замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что а последние 30–40 лет зима в России сократилась почти на месяц: весна стала наступать на неделю раньше, а осень длится на две недели дольше.

«К концу XXI века температура в Центральной России летом вырастет градусов на восемь, а зимой — до десяти градусов», — предсказывает Семенов.

Китайские исследователи подсчитали, что с 1952 года в Северном полушарии лето увеличилось с 78 до 95 дней, а весна, осень и зима сократились на 9, 5 и 3 дня соответственно.

«Изменение «сезонных часов» [времени смены сезонов, – прим. ред.] означает нарушение сельскохозяйственных работ и ритмов активности животных, более частый приход тепловых волн [учащение прихода антициклонов, – прим. ред.], штормов и возгораний лесов, а также других опасных для человеческой жизни явлений», – заключили исследователи.

Ученые уверены, что из-за таких изменений пострадает сельское хозяйство, пагубно это скажется и на здоровье человека.

По мнению Алексея Кокорина, если к 2050-60 годам странам удастся сократить до нуля выбросы в атмосферу углекислого газа, это не остановит глобальное потепление, но сделает изменение климата более мягким.