ВСУ пригласили представителей ЛГБТ для отправки в Донбасс

Всем желающим вступить в ряды украинский армии обещают сохранить их личность в тайне.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили набор в одну из мотострелковых частей, где будет сформирован взвод из представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в группе «Военные ЛГБТ и наши союзники» в Facebook.

Новобранцы будут выполнять задачи на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечается, что всем желающим вступить в ряды ВСУ обещают сохранить их личность в тайне.

Создатели отряда изначально не планировали афишировать создание неоднозначного формирования, но решили «назло врагам» официально объявить о наборе в свои ряды после угроз со стороны противников ЛГБТ-движения.

«Главным критерием будут ваши способности, желание развиваться, уважение братьев и сестер и к присяге. Будем рады видеть как ЛГБТ+, так и гетеросексуалов. Также есть возможность перевода в подразделение из других частей», – говорится в сообщении.

В декабре пражский центр выделил более 180 миллионов рублей на ЛГБТ-пропаганду в России. Проекты центра рассчитаны не только на жителей России, но и на граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран бывшего Советского Союза.