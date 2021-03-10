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14:57   10 Марта 2021
Политика

ВСУ пригласили представителей ЛГБТ для отправки в Донбасс

ВСУ пригласили представителей ЛГБТ для отправки в Донбасс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили набор в одну из мотострелковых частей, где будет сформирован взвод из представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом говорится в группе «Военные ЛГБТ и наши союзники» в Facebook.

Новобранцы будут выполнять задачи на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечается, что всем желающим вступить в ряды ВСУ обещают сохранить их личность в тайне.

Создатели отряда изначально не планировали афишировать создание неоднозначного формирования, но решили «назло врагам» официально объявить о наборе в свои ряды после угроз со стороны противников ЛГБТ-движения.

«Главным критерием будут ваши способности, желание развиваться, уважение братьев и сестер и к присяге. Будем рады видеть как ЛГБТ+, так и гетеросексуалов. Также есть возможность перевода в подразделение из других частей», – говорится в сообщении.

В декабре пражский центр выделил более 180 миллионов рублей на ЛГБТ-пропаганду в России. Проекты центра рассчитаны не только на жителей России, но и на граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран бывшего Советского Союза.

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#донбасс #украина #всу #лгбт

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