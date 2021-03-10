Эксперты установили причину кровожадности Гитлера
Вождь Третьего рейха Адольф Гитлер задолго до своей политической деятельности был подвержен сеансу гипноза, после которого он решил заняться «возрождением Германии». С такой версией исторических событий выступили эксперты портала «Русская семерка». По их мнению, на преступный путь главаря нацистов направил психиатр Эдмунд Форстер, который и провел сеанс гипноза в 1918 году.
В то время Германия принимала участие в Первой мировой войне, а молодой ефрейтор Адольф Гитлер сражался бок о бок с боевыми товарищами на передовой. 14 октября 1918 года британские самолеты сбросили на позиции немцев химические бомбы с ипритом (горчичным газом). В тот день Гитлер ослеп, и, чтобы излечить недуг, его отправили в психиатрическое отделение резервного лазарета в городе Пазевальк. Там раненым солдатом и занялся доктор Форстер.
Он пришел к выводу, что Гитлер подвергся «истерической слепоте» — состоянию, при котором глаза человека могут видеть, но тело не торопится воспринимать визуальную информацию. Эдмунд Форстер мог провести с ефрейтором сеанс гипноза, надеясь немного воодушевить военнослужащего и вернуть ему уверенность в своих силах. История показывает, что результат оказался губительным.
«Лечение, начатое доктором Форстером, довольно быстро вернуло Гитлеру зрение. Уже спустя месяц ефрейтор выздоровел. Однако из лазарета он выписался совершенно другим человеком. <…> Превращение ефрейтора, которому за четыре года войны так и не доверили командных постов, в харизматичного вождя политической партии для многих было неожиданным», — пишут авторы «Русской семерки».
Впрочем, специалисты допускают, что такая трактовка может быть лишь художественным вымыслом, ведь задокументированных подтверждений теории нет. К тому же политические воззрения будущего фюрера сформировались еще до Первой мировой войны, а значит нахождение в лазарете с доктором Форстером никак не отразилось на Адольфе Гитлере.
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