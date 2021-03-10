Эксперты установили причину кровожадности Гитлера

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер решил уничтожить полмира после сеанса гипноза.

Вождь Третьего рейха Адольф Гитлер задолго до своей политической деятельности был подвержен сеансу гипноза, после которого он решил заняться «возрождением Германии». С такой версией исторических событий выступили эксперты портала «Русская семерка». По их мнению, на преступный путь главаря нацистов направил психиатр Эдмунд Форстер, который и провел сеанс гипноза в 1918 году.

В то время Германия принимала участие в Первой мировой войне, а молодой ефрейтор Адольф Гитлер сражался бок о бок с боевыми товарищами на передовой. 14 октября 1918 года британские самолеты сбросили на позиции немцев химические бомбы с ипритом (горчичным газом). В тот день Гитлер ослеп, и, чтобы излечить недуг, его отправили в психиатрическое отделение резервного лазарета в городе Пазевальк. Там раненым солдатом и занялся доктор Форстер.

Он пришел к выводу, что Гитлер подвергся «истерической слепоте» — состоянию, при котором глаза человека могут видеть, но тело не торопится воспринимать визуальную информацию. Эдмунд Форстер мог провести с ефрейтором сеанс гипноза, надеясь немного воодушевить военнослужащего и вернуть ему уверенность в своих силах. История показывает, что результат оказался губительным.

«Лечение, начатое доктором Форстером, довольно быстро вернуло Гитлеру зрение. Уже спустя месяц ефрейтор выздоровел. Однако из лазарета он выписался совершенно другим человеком. <…> Превращение ефрейтора, которому за четыре года войны так и не доверили командных постов, в харизматичного вождя политической партии для многих было неожиданным», — пишут авторы «Русской семерки».

Впрочем, специалисты допускают, что такая трактовка может быть лишь художественным вымыслом, ведь задокументированных подтверждений теории нет. К тому же политические воззрения будущего фюрера сформировались еще до Первой мировой войны, а значит нахождение в лазарете с доктором Форстером никак не отразилось на Адольфе Гитлере.

«Политика Сегодня» уже писала о «Хрустальной ночи» — настоящем дне рождения Холокоста. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии прокатилась серия погромов, главной целью которых были синагоги и еврейские магазины. С тех пор 9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.