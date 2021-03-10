Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:43   10 Марта 2021
Происшествия

Обвинение по делу экс-главы Минстроя утвердили и передали в суд

Обвинение по делу экс-главы Минстроя утвердили и передали в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра строительства и экс-главы Ивановской области Михаила Меня. Дело рассмотрит один из судов Москвы.

Сотрудники ведомства изучали материалы следствия в течение месяца. Копии обвинительных заключений переданы адвокатам. Какой именно из судов столицы будет рассматривать дело, пока не известно, сообщает URA.RU.

Михаил Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей, похищенных из бюджета Ивановской области. Ранее Басманный суд Москвы продлил бывшему губернатору региона меру пресечения в виде запрета определенных действий. Решение инстанции будет действовать минимум до 30 марта. Сам фигурант считает сложившуюся ситуацию недоразумением и намерен доказать свою невиновность в суде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#генпрокуратура #уголовное дело #обвинение #растрата #михаил мень

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров