Обвинение по делу экс-главы Минстроя утвердили и передали в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра строительства и экс-главы Ивановской области Михаила Меня. Дело рассмотрит один из судов Москвы.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра строительства и экс-главы Ивановской области Михаила Меня. Дело рассмотрит один из судов Москвы.

Сотрудники ведомства изучали материалы следствия в течение месяца. Копии обвинительных заключений переданы адвокатам. Какой именно из судов столицы будет рассматривать дело, пока не известно, сообщает URA.RU.

Михаил Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей, похищенных из бюджета Ивановской области. Ранее Басманный суд Москвы продлил бывшему губернатору региона меру пресечения в виде запрета определенных действий. Решение инстанции будет действовать минимум до 30 марта. Сам фигурант считает сложившуюся ситуацию недоразумением и намерен доказать свою невиновность в суде.