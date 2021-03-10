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14:39   10 Марта 2021
Политика

Ливийские парламентарии выразили вотум доверия новому правительству

Ливийские парламентарии выразили вотум доверия новому правительству

Депутаты ливийского парламента вынесли вотум доверия новому правительству североафриканского государства.

На заседании не присутствовали 36 законодателей. За вынесения решения высказались 132 парламентария. Двое депутатов не стали голосовать.

Позже глава Палаты представителей Агила Салех заявил, что парламент предоставляет доверие Правительству национального единства под руководством Абд аль-Хамида Дабиба.

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#правительство #ливия #парламент

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