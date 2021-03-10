Ливийские парламентарии выразили вотум доверия новому правительству

Депутаты ливийского парламента вынесли вотум доверия новому правительству североафриканского государства.

Депутаты ливийского парламента вынесли вотум доверия новому правительству североафриканского государства.

На заседании не присутствовали 36 законодателей. За вынесения решения высказались 132 парламентария. Двое депутатов не стали голосовать.

Позже глава Палаты представителей Агила Салех заявил, что парламент предоставляет доверие Правительству национального единства под руководством Абд аль-Хамида Дабиба.