Кедми: Зеленский рискует повторить судьбу Саакашвили в случае наступления ВСУ на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский не должен ориентироваться на опыт Азербайджана в НКР, как считают военные теоретики в Киеве, отметил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Президент Украины Владимир Зеленский не должен ориентироваться на опыт Азербайджана в НКР, как считают военные теоретики в Киеве, отметил военно-политический эксперт Яков Кедми.

Израильский аналитик полагает, что подготовка Вооруженных сил Украины к наступлению, как и само наступление украинской армии в Донбассе может закончиться для Киева совершенно не тем результатом, на который власти рассчитывают, передает "ЭкономикаСегодня".

Эксперт советует Зеленскому не рассматривать опыт того же Азербайджана в Нагорном Карабахе, а обсудить итоги военный событий с премьер-министром Армении Николом Пашиняном либо экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

"Пусть поговорит с Пашиняном и обменяется опытом. Или с Саакашвили, который рядом. Только донецкие танки не остановятся ни в Харькове, ни в Днепропетровске. И даже не в Одессе. Это не прогноз – я выдвигаю предположения на основе того, что вижу и знаю", — подчеркивает Кедми.

По его мнению, Зеленский рискует повторить судьбу Саакашвили в случае решения провести наступление на Донбасс. Аналитик отметил, что если "профессиональный клоун хочет перебить лаврами политического клоуна Саакашвили", то это всегда может стать реальностью.