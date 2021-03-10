Разрыв Украиной дипломатических отношений с РФ ведет к тяжелым последствиям

Киев в последние годы сделал русофобию своей официальной политикой, однако идея полностью разорвать дипломатические отношения с Москвой высказывается впервые.

Киев в последние годы сделал русофобию своей официальной политикой, однако идея полностью разорвать дипломатические отношения с Москвой высказывается впервые.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил бывший депутат Верховной Рады Александр Голуб, комментируя призыв экс-посла Украины в США Валерия Чалого к киевским властям быть готовыми к окончательному разрыву дипломатических отношений с РФ.

По словам Чалого, власти Украины должны подготовить решение о «прекращении всякого взаимодействия с агрессором» и быть готовыми немедленно его применить «в случае дальнейших шагов». Также бывший посол считает, что дальнейшие консульские вопросы с Россией Украине следует решать при помощи некой страны-посредника, которую нужно выбрать в ближайшее время.

Комментируя эти предложения член президиума «Союза правых сил», народный депутат Верховной рады Украины третьего-седьмого призывов Александр Голуб напомнил, что к полному разрыву дипотношений с Россией не призывали даже такие антироссийски настроенные политики, как бывший украинский президент Петр Порошенко и экс-председатель Рады Александр Турчинов.

«Совершенно очевидно, что в последние годы целенаправленной политикой Киева стала русофобия. И само государство, и его институты выстраиваются исключительно как "антиРоссия". Но идея вообще разорвать дипломатические отношения – это, конечно, что-то новое в данной ситуации», — заявил Голуб.

И Порошенко, и Турчинов, по его словам, все же признавали, что Украине необходимо хотя бы на минимальном уровне поддерживать отношения с Россией, где более трех миллионов украинцев находится на заработках, и к тому же миллионы украинских граждан имеют родственников в РФ.

Также, напомнил Голуб, экономические показатели свидетельствуют о том, что несмотря на катастрофический обвал между странами остались достаточно значительные связи.

По словам бывшего депутата, в сложившейся ситуации стоит обратить внимание на то, кто именно призывает Киев полностью разорвать отношения с Москвой.

«С этой идеей выступил экс-посол Украины в США господин Чалый. По всей видимости, он озвучил волю хозяев на то, чтобы Украину и Россию как можно меньше что-то связывало на данном этапе. И это укладывается в стратегию новой команды (президента США Джо) Байдена», — подчеркнул Александр Голуб.

Президент США, по мнению эксперта, вернулся к той стратегии, которую американские демократы начали продвигать, спровоцировав на Украине государственный переворот. И сейчас они, возможно, пытаются подтолкнуть Украину к достаточном серьезному, кровавому противостоянию с Россией. Подобные инициативы, уверен Голуб, являются дополнительным шагом в этом направлении.