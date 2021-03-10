Депутата бундестага лишили неприкосновенности из-за махинаций с поставками медицинских масок

Немецкая прокуратура расследует дело о коррупции в отношении местного депутата. Его подозревают в покровительстве фирме по поставке медицинских масок.

Немецкая прокуратура расследует дело о коррупции в отношении местного депутата. Его подозревают в покровительстве фирме по поставке медицинских масок.

Депутата бундестага от правящего блока лишили неприкосновенности на одном из недавних заседаний из-за подозрений в коррупции, позволив прокуратуре начать обыски, сообщают немецкие СМИ.

По данным следствия, чиновник покровительствовал частной компании, занимающейся поставками медицинских масок. В обмен на выгодные госконтракты он получил щедрые комиссионные в размере 660 тыс. евро. При этом расследование началось не из-за самих комиссионных, а из-за неуплаты налогов с этой суммы.

Также сообщается, что у депутата есть доля в 11 компаниях, однако подозреваемый отчитывается только о доходах от трех из них.