Депутата ЗакСа Петербурга обеспокоили детские вещи в квартире с нарколабораторией, где обнаружили Резника

Поведение парламентария Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника будет рассмотрено на комиссии по депутатской этике, сообщил его коллега Константин Чебыкин.

Поведение парламентария Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника будет рассмотрено на комиссии по депутатской этике, сообщил его коллега Константин Чебыкин.

По словам парламентария, об этом заявил председатель Заксобрания. Однако этим вопросом также должна заняться лидер Партии роста Оксана Дмитриева. Чебыкин считает, что руководителю фракции необходимо провести с Резником воспитательную работу.

"А если он не будет членом фракции, то он перестанет быть и депутатом", — сказал политик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Чебыкин добавил, что ознакомился с оперативной записью, сделанной тогда, когда Резник выходил из квартиры родственника. В помещении вскоре обнаружили наркотики. На кадрах видно, что в квартире были детские вещи. Правоохранительным органам следует обратить на это особое внимание.

Стоит отметить, что Максима Резника задержали буквально на пороге. В помещении его родственника были обнаружены различные наркотические вещества. Парламентарий, воспользовавшись депутатским статусом, скрылся от правоохранителей.