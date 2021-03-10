Рогозин: экипаж "Союза МС-18" полетит к МКС по сверхбыстрой схеме
Полет российского пилотируемого корабля к Международной космической станции после старта пройдет в максимально сжатые сроки.
Об этом сообщил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter
"Полёт пойдёт по короткой 2-витковой схеме", — проинформировал Рогозин.
Запуск корабля "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля 2021 года. В составе его экипажа двое россиян, Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.
В октябре прошлого года пилотируемый корабль "Союз МС-17" уже добрался к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. При этом время пребывания космического корабля в автономном орбитальном полете составило 3 часа 3 минуты, что стало рекордом скорости доставки его экипажа на Международную космическую станцию.