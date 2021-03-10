WhatsApp настойчиво требует от пользователей принять новые правила конфиденциальности

Администрация WhatsApp принуждает пользователей принять новые правила конфиденциальности, в противном случае юзерам грозит удаление аккаунта.

Администрация WhatsApp принуждает пользователей принять новые правила конфиденциальности, в противном случае юзерам грозит удаление аккаунта.

Пользователи мессенджера заявили, что при запуске приложения стало появляться сообщение с требованием принять соглашение о новой политике и конфиденциальности. При отказе руководство мессенджера грозит сначала ограничить функционал и заморозить аккаунт, а потом удалить его через 120 дней.

Мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Facebook, по новым правилам все личные данные, указанные в мессенджере, станут доступными для Facebook. Нововведение должно было вступить в действие 8 февраля, но из-за негативной волны в Сети обновление отложили до 15 мая.

Ранее компания WhatsApp уведомила пользователей, что прекращает поддержку приложения на iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. На такой операционке работают 4 и 4S, сообщает телеканал "360".