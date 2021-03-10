Дмитрий Песков не владеет информацией о сбоях сайтов госорганов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сбой сайтов российских государственных органов. Информацию об этом сообщают СМИ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сбой сайтов российских государственных органов. Информацию об этом сообщают СМИ.

По словам Дмитрия Пескова, он не заметил сбоев в работе сайтов, однако допустил, что такое возможно.

"Я читал об этих сообщениях... Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, какие-то сбои. Наверное, Минсвязи (Минцифры. — Прим. ред.) даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет", — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее СМИ сообщили, что несколько сайтов государственных органов стали недоступны.