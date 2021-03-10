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13:33   10 Марта 2021
Политика

Дмитрий Песков не владеет информацией о сбоях сайтов госорганов

Дмитрий Песков не владеет информацией о сбоях сайтов госорганов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сбой сайтов российских государственных органов. Информацию об этом сообщают СМИ.

По словам Дмитрия Пескова, он не заметил сбоев в работе сайтов, однако допустил, что такое возможно.

"Я читал об этих сообщениях... Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, какие-то сбои. Наверное, Минсвязи (Минцифры. — Прим. ред.) даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет", — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее СМИ сообщили, что несколько сайтов государственных органов стали недоступны.

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#песков #сайты #сбои

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