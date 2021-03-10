13:29 10 Марта 2021Общество
Правительственные сайты России восстановили работу
Интернет-сайты Кремля, Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации были недоступны днем в среду из-за произошедшего сбоя.
Интернет-сайты Кремля, Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации были недоступны днем в среду из-за произошедшего сбоя.
Платформы ряда государственных органов Российской Федерации были недоступны днем 10 марта. Пользователи не могли получить доступ к сайтам Кремля, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Минпромторга, Совета безопасности и СК.
Сбой также фиксировался на официальных площадках Государственной думы и министерства внутренних дел. Их работа уже восстановлена. Также сообщалось о проблемах в функционировании интернет-оператора "Ростелеком".