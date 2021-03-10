Правительственные сайты России восстановили работу

Интернет-сайты Кремля, Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации были недоступны днем в среду из-за произошедшего сбоя.

Интернет-сайты Кремля, Правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации были недоступны днем в среду из-за произошедшего сбоя.

Платформы ряда государственных органов Российской Федерации были недоступны днем 10 марта. Пользователи не могли получить доступ к сайтам Кремля, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Минпромторга, Совета безопасности и СК.

Сбой также фиксировался на официальных площадках Государственной думы и министерства внутренних дел. Их работа уже восстановлена. Также сообщалось о проблемах в функционировании интернет-оператора "Ростелеком".