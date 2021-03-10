Конгрессмен США подверг жесткой критике американский истребитель F-35

Американский конгрессмен Адам Смит жестко раскритиковал истребитель F-35 и предложил Пентагону инвестировать в другие реактивные самолеты.

Американский конгрессмен Адам Смит жестко раскритиковал истребитель F-35 и предложил Пентагону инвестировать в другие реактивные самолеты.

Новый глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, конгрессмен Адам Смит заявил, что американский истребитель F-35 слишком дорого обходится и не работает надлежащим образом. Об этом сообщает издание Popular Mechanics.

Комментарий Смита подтвердил заявления о том, что в рамках программы F-35 не удалось создать доступный по цене самолет, и тот факт, что на текущий момент ВВС США изучают вопрос о закупке истребителя старого образца.

Самолеты четвертого-пятого поколения будут значительно дешевле F-35 и заменят устаревающие F-16.

Popular Mechanics заключает: нужно найти способ, чтобы F-35 продолжил летать. Программа F-35 слишком важна, чтобы оказаться провальной, и обязана стать успешной, утверждают авторы публикации. Они предлагают Пентагону оснастить внутренние отсеки самолета большим количеством оружия и постараться найти способ снизить стоимость часа полета до 25 тысяч долларов к 2025 году.