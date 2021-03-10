Водитель Mitsubishi погиб в ДТП с автобусом в Тюменской области

Авария произошла на улице Республики в Тюмени. Водитель иномарки врезался сзади в пассажирский автобус и скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Авария произошла на улице Республики в Тюмени. Водитель иномарки врезался сзади в пассажирский автобус и скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора автомобиля, ехавшего позади такси Mitsubishi, сообщает издание URA.RU. Водитель такси от полученных травм погиб на месте. Таксист не был пристегнут ремнем безопасности, как предварительно установлено следствием.

Пассажир легкового автомобиля был госпитализирован с переломами руки и нескольких позвонков, его состояние оценивается как стабильное. В пассажирском автобусе никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.