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13:13   10 Марта 2021
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Аниме "Загадка дьявола" и "Токийский гуль" признали запрещенными в РФ

Аниме "Загадка дьявола" и "Токийский гуль" признали запрещенными в РФ

Суд признал запрещенными к распространению в России ссылки на аниме "Загадка дьявола" и "Токийский гуль".

Под запрет для распространения в России попали сайты с аниме "Загадка дьявола", "Класс убийц" и другие. С административными исками в суд обратился прокурор. Судебные разбирательства по поводу запрета аниме начались с начала 2021 года.

Ранее суды Петербурга заблокировали сайт с популярным аниме "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь" и другие.

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