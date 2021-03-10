Аниме "Загадка дьявола" и "Токийский гуль" признали запрещенными в РФ

Суд признал запрещенными к распространению в России ссылки на аниме "Загадка дьявола" и "Токийский гуль".

Суд признал запрещенными к распространению в России ссылки на аниме "Загадка дьявола" и "Токийский гуль".

Под запрет для распространения в России попали сайты с аниме "Загадка дьявола", "Класс убийц" и другие. С административными исками в суд обратился прокурор. Судебные разбирательства по поводу запрета аниме начались с начала 2021 года.

Ранее суды Петербурга заблокировали сайт с популярным аниме "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь" и другие.