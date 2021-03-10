Китайцев впечатлила неуязвимость российских «Кинжалов» перед НАТО

Благодаря своей «неперхватываемости» современными системами ПРО ракетный комплекс имеет огромное преимущество перед странами НАТО.

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», размещенный у западных границ в Калининграде, способен нанести удар по любой цели в Европе. Об этом пишет китайское интернет-издание Sina.

Аналитики рассказали о характеристиках «Кинжала». Благодаря своей «неперхватываемости» современными системами ПРО ракетный комплекс имеет огромное преимущество перед странами НАТО. Это именно то, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал неядерным сдерживающим фактором Москвы, говорится в статье.

«Кинжал» получился после объединения ракеты малой дальности наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер» и МиГ-31. Так и сформировалось новейшее гиперзвуковое оружие. Комплекс состоит из самолета-носителя — МиГ-31 — и ракеты.

Российский перехватчик — единственный в мире тяжелый сверхзвуковой истребитель. Этот самолет способен лететь на высоте в 24 километра на максимальной скорости в 2,83 Маха.

Прототипом ракеты «Кинжала» стал «Искандер», который относится к классу «земля-земля». Снаряд способен поразить цель на расстоянии до 400 километров, но после модификации для МиГ-31 дальность его действия возросла до 2000 километров.

Модернизированная ракета класса «земля-земля», которая и входит в «Кинжал», имеет среднею скорость полета более чем пять махов. Снаряд способен маневрировать в воздухе и пробьет любые системы ПВО, которые используют страны НАТО, пишут военные аналитики из Китая.

Без ядерной боеголовки боевая часть «Кинжала» достигает веса в одну тонну. Если снабдить снаряд бризантным взрывчатым веществом, то он сможет разрушить пятиэтажное здание и атаковать укрепления из железобетона, что находятся на глубине более десяти метров под землей.

«Поэтому даже использования обычных боеголовок достаточно, чтобы создать огромную угрозу для различных целей», — заключили авторы.

Ранее аналитики Sina указали на «большую ошибку» США, пытающихся запугать Россию. Они напомнили, что Москва каждый год берет на вооружение новые системы, а недавно еще и кардинально обновила Ракетные войска. Кроме того, новые российские гиперзвуковые боевые установки не имеют аналогов в мире.