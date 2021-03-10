Руководитель аппарата парламента Армении заявил об уходе с поста

Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян решил покинуть высокий пост и перейти на работу в частный сектор.

Руководитель аппарата парламента Армении Тигран Галстян решил покинуть высокий пост и перейти на работу в частный сектор.

О решении политика подать в отставку сообщила пресс-служба законодательного органа в среду, 10 марта.