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13:29   10 Марта 2021
Весь мир

Вельветовые тапочки Черчилля ушли с молотка за 55 тысяч долларов

Вельветовые тапочки Черчилля ушли с молотка за 55 тысяч долларов

Вечерние тапочки бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля ушли с молотка за £39 тыс. (54,2 тыс. долларов). Об этом стало известно на сайте аукционного дома Bellmans, который проводил торги в английском графстве Западный Сассекс.

Вельветовые тапочки темно-синего цвета с золотыми инициалами WSC Черчилль часто носил в период с 1951 по 1955 год, будучи главой правительства во второй раз.

Первоначально обувь экс-премьера оценивалась в £10-15 тыс. ($14-21 тыс.), однако в итоге их приобрели за сумму, более чем в два раза превышающую стартовую. Покупателем реликвии стал частный британский коллекционер, его имя не называется.

На аукционе также продали бокал для бренди 1960 года, из которого пил Черчилль. Изделие ушло с молотка за £18,3 тыс. ($25,4 тыс.) с учетом комиссии аукционного дома.

Вельветовые тапочки Черчилля приобрели на аукционе почти за 55 тысяч долларов

По словам представителя Bellmans Джулиана Динина, в 1998 году тапочки и бокал приобрел один коллекционер на аукционе у родственников самого Черчилля.

Ранее актриса Голливуда Анджелина Джоли продала написанную Черчиллем картину «Башня мечети Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque) за рекордную сумму — $11,5 млн.

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