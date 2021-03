Вельветовые тапочки Черчилля ушли с молотка за 55 тысяч долларов

Кроме того, на торгах продали бокал для бренди, из которого пил бывший премьер-министр Великобритании.

Вечерние тапочки бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля ушли с молотка за £39 тыс. (54,2 тыс. долларов). Об этом стало известно на сайте аукционного дома Bellmans, который проводил торги в английском графстве Западный Сассекс.

Вельветовые тапочки темно-синего цвета с золотыми инициалами WSC Черчилль часто носил в период с 1951 по 1955 год, будучи главой правительства во второй раз.

