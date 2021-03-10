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12:57   10 Марта 2021
Политика

Госдума РФ поддержала снятие ограничений для служащих, назначенных президентом

Госдума РФ поддержала снятие ограничений для служащих, назначенных президентом

Закон о снятии возрастных ограничений для служащих, которых назначает президент, прошел третье чтение в Госдуме РФ.

Документ на рассмотрение внес президент РФ Владимир Путин. Авторы законопроекта утверждают, что в некоторых случаях необходимо продлить срок гражданским служащим, которые обладают необходимым опытом, и после достижения ими указанного возраста.

Действующая редакция документа предусматривает предельный возраст пребывания на гражданской службе до 65 лет.

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#россия #госдума #закон

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