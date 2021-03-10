Чуть помедленнее, Twitter. Соцсеть предупредили о возможной блокировке в РФ

Twitter рискует потерять огромную аудиторию в России, если не начнет выполнять требования российского законодательства.

Роскомнадзор начал замедлять работу социальной сети Twitter в России. С 10 марта на всех мобильных устройствах в стране приложение начнет прогружаться медленнее. Также изменения коснутся 50% стационарных устройств, сообщается на официальном сайте ведомства. Подобные меры должны принудить соцсеть соблюдать требования российского законодательства.

«Интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций», - сообщили представители Роскомнадзора.

На сегодняшний день на страницах соцсети размещено 3168 материалов, которые содержат «запрещенную информацию». Под этот термин подпадают призывы к совершению суицида несовершеннолетними, информация о наркотиках и детская порнография. Роскомнадзор не раз требовал заблокировать эти данные, однако администраторы Twitter до сих пор не предприняли никаких мер.

Социальная сеть проигнорировала даже массовые призывы к суициду перед 3 марта, волна которых началась с сервиса по обмену короткими видеороликами TikTok. Неизвестные обращались к молодой аудитории и просили их совершить массовый суицид в определенный день. Видео с призывом набрало почти полмиллиона просмотров. Департаменту образования и науки в Москве даже пришлось разослать предупреждающие сообщения в родительские чаты, чтобы предотвратить возможные трагедии.

В Twitter такие «группы смерти» тоже не редкость. Перед 3 марта аналогичные призывы к суициду транслировались и там, но модераторы соцсети предпочли никак не реагировать на них даже после официальных требований Роскомнадзора. Теперь Twitter внесен в перечень угроз. Если после замедления работы сервис продолжит закрывать глаза на распространение запрещенной информации, российские пользователи больше не смогут пользоваться соцсетью.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — сказано в пояснении Роскомнадзора.

В тоже время на Западе Twitter чересчур внимательно следит за «запрещенным контентом». После президентских выборов в США социальная сеть заблокировала аккаунт бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, а после начала «подчищать» страницы сторонников республиканца. Двойные стандарты сервиса объясняются его территориальной принадлежностью, уверен профессор Кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«Дело в том, что Twitter изначально является американской компанией, а значит она поддерживает ту политику, которую поддерживает богатейший класс Америки. Двойные стандарты – это основа внешней политики Соединенных Штатов. Они продвигают эту политику как раз с помощью инструментов, одним из которых в информационной сфере и является Twitter», — объяснил эксперт.

Руководство Twitter вряд ли отреагирует на предупреждение Роскомнадзора, предположил Вехов. Впрочем, если соцсеть не предпримет никаких мер, она может лишиться большого числа пользователей: сейчас российская аудитория Twitter составляет 183 тысячи человек. Такие потери влетят американской компании в копеечку, ведь вместе с людьми уйдут и значительные финансовые средства.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, напротив, уверен, что руководство Twitter примет правильно решение после принятых Роскомнадзором мер.

«Twitter правильно осознает для себя все происходящее, удалит те запрещенные и открыто противоправные материалы, которые он сегодня у себя сохраняет в сети, и после этого претензии Роскомнадзора в этой части будут сняты», — сообщил он.

Принятые РКН меры Хинштейн назвал «адекватными» и «правильными». Парламентарий добавил, что сам пользуется социальной сетью, поэтому сложившуюся ситуацию ему наблюдать «обидно и жалко».