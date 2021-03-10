Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:53   10 Марта 2021
Армия

Пашинян предложил назначить Артака Давтяна главой Генштаба ВС Армении

Пашинян предложил назначить Артака Давтяна главой Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Армену Саркисяну кандидатуру генерал-лейтенанта Артака Давтяна на пост главы Генштаба ВС Армении.

Сведения о предложении назначить Давтяна на пост руководителя Генштаба ВС РА передала агентству "Арменпресс" секретарь Пашиняна Мане Геворкян.

"Премьер-министр предложил президенту назначить Артака Давтяна на должность начальника Генштаба", — указала пресс-секретарь.

Ранее премьер настаивал на отставке действующего руководителя Генштаба Оника Гаспаряна за "попытку военного переворота". Президент Армении дважды отклонял указ о его увольнении, однако Гаспарян был освобожден от занимаемой им должности в среду, 10 марта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#армения #пашинян #генштаб армении

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров