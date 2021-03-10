Аналитик Жарихин объяснил, зачем Зеленский выдумал "новый план" по Донбассу

Заявление Киева о подготовке плана для урегулирования в Донбассе является частью внутриполитической кампании, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Заявление Киева о подготовке плана для урегулирования в Донбассе является частью внутриполитической кампании, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, "план" Киева больше походит на фантазию президента Украины Владимира Зеленского, учитывая, что ни Германия, ни Франция не анонсировали разработку новых мер или документов.

Речь идет о сообщении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он заявил, что на данный момент уже существует новый план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который был предложен Берлином и Парижем, а после доработан Киевом. По словам Ермака, ожидается лишь одобрение Москвы.

Аналитик подчеркнул, что публичных заявлений о такой работе со стороны других членов "нормандской четверки" не было.

"Зеленский явно ведет внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана. То есть это очередная серия "Слуги народа", а не реальная политика", — указал Жарихин.

Эксперт предположил, что Киев пытается изобразить ту деятельность, которой нет, пытаясь реанимировать падающий рейтинг Зеленского. При этом аналитик выразил надежду на то, что Франция и Германия не разрабатывали план втайне, чтобы после навязать его России.