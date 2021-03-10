Кремль опроверг информацию о тайном госте президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 марта, не встречался с бывшим французским премьером Франсуа Фийоном.

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 марта, не встречался с бывшим французским премьером Франсуа Фийоном.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее журналисты "Коммерсанта" заявили, что тайным гостем Владимира Путина на прошлой неделе стал экс-премьер Франции Франсуа Фийон.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что встреча главы российского государства с коллегой из Европы носила личный характер.