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12:49   10 Марта 2021
Политика

Кремль опроверг информацию о тайном госте президента РФ

Кремль опроверг информацию о тайном госте президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 марта, не встречался с бывшим французским премьером Франсуа Фийоном.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее журналисты "Коммерсанта" заявили, что тайным гостем Владимира Путина на прошлой неделе стал экс-премьер Франции Франсуа Фийон.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что встреча главы российского государства с коллегой из Европы носила личный характер.

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