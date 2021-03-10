Сотрудники Федеральной службы безопасности сумели предотвратить совершение террористического акта на базе одной из школ в Пензе.

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в одной из школ в Пензе.

Силовики обезвредили и задержали подозреваемого — им оказался 16-летний подросток, который хотел совершить нападение с использованием ружья. По данным пресс-службы Следственного комитета России, подросток испытывает «чувство неприязни к одноклассникам и педагогам».

Также у задержанного были изъяты инструкции по изготовлению взрывчатки.