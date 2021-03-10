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12:49   10 Марта 2021
Политика

ФСБ предотвратила теракт в школе Пензы

ФСБ предотвратила теракт в школе Пензы

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в одной из школ в Пензе.

Силовики обезвредили и задержали подозреваемого  —  им оказался 16-летний подросток, который хотел совершить нападение с использованием ружья. По данным пресс-службы Следственного комитета России, подросток испытывает «чувство неприязни к одноклассникам и педагогам».

Также у задержанного были изъяты инструкции по изготовлению взрывчатки.

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#фсб #теракт #пенза

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