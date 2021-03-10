12:49 10 Марта 2021Политика
ФСБ предотвратила теракт в школе Пензы
Сотрудники Федеральной службы безопасности сумели предотвратить совершение террористического акта на базе одной из школ в Пензе.
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в одной из школ в Пензе.
Силовики обезвредили и задержали подозреваемого — им оказался 16-летний подросток, который хотел совершить нападение с использованием ружья. По данным пресс-службы Следственного комитета России, подросток испытывает «чувство неприязни к одноклассникам и педагогам».
Также у задержанного были изъяты инструкции по изготовлению взрывчатки.