В Кремле назвали обоснованными ограничения Роскомнадзора в отношении Twitter

Ограничение работы Twitter обосновано стремлением заставить социальную сеть исполнять российские законы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ограничение работы Twitter обосновано стремлением заставить социальную сеть исполнять российские законы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают введенные ограничения обоснованными, так как интернет-платформы должны работать в правовом поле.

"Надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории России", — указал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что полностью блокировать работу соцсети никто не хочет, но иностранные компании должны выполнять требования российского законодательства. При этом Песков добавил, что у россиян, конечно, должен быть доступ ко всем мировым ресурсам.