12:46 10 Марта 2021Общество
В Кремле назвали обоснованными ограничения Роскомнадзора в отношении Twitter
Ограничение работы Twitter обосновано стремлением заставить социальную сеть исполнять российские законы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ограничение работы Twitter обосновано стремлением заставить социальную сеть исполнять российские законы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле считают введенные ограничения обоснованными, так как интернет-платформы должны работать в правовом поле.
"Надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории России", — указал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что полностью блокировать работу соцсети никто не хочет, но иностранные компании должны выполнять требования российского законодательства. При этом Песков добавил, что у россиян, конечно, должен быть доступ ко всем мировым ресурсам.